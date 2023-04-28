ВОЙНА В Украине В Україні запроваджено єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів

2023-04-28 21:36

В Україні запроваджено єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Він був створений для того, щоб оцифрувати ведення облікових даних військовозобов'язаних.

Це дозволить автоматизувати процес отримання інформації про військовозобов'язаних, даних про їх реєстрацію проживання, відомостей про їх сімейний стан, будь-які зміни.

У Міноборони зазначають, що зараз відбувається мобілізація, посилена роздача повісток пов'язана із прагненням поставити на облік якнайбільше чоловіків та формуванням резерву. А про багатьох чоловіків у ТЦК взагалі немає інформації.