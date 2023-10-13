ВОЙНА В Украине ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ "Оберіг" наповнений на 90% і вже функціонує

2023-10-13 17:32

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та наповнюється інформацією. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", — сказав він.

За словами Федорова, "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії