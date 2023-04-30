ВОЙНА В Украине После "бавовны" в Севастополе на Крымском мосту образовались пробки

2023-04-30 15:10

 

Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля прогремела "бавовна". После этого напуганные оккупанты хлынули из Крыма.

Во временно захваченном Крыму 29 апреля раздались взрывы. В Севастополе загорелась нефтебаза. После инцидента напуганные оккупанты начали бежать в Россию.

Об этом сообщают крымские телеграмм-каналы.

Так, перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма. Некоторые даже вышли из авто ждать на улице своей очереди попасть в РФ.

Кроме того, после взрывов из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Однако направление, куда он летит, не указывается.

Как отмечает издание "Крым.Реалии" специальный летный отряд "Россия" — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ и других важных лиц спецслужб России или ВС РФ, подчинено Управлению делами президента РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 29 апреля, во временно оккупированном украинском Севастополе произошла "бавовна". В микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул резервуар с топливом.

Впоследствии оккупанты пожаловались, что ситуация соответствует четвертому уровню сложности по пятибалльной шкале, и нефтебаза будет гореть еще долго.

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