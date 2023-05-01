ВОЙНА В Украине Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 200 тысячам

2023-05-01 15:39

Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют уже около 190 960 человек. За прошедшие сутки уничтожены 450 российских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 1 мая.

Также в целом ликвидировано:

  • танков - 3700 (+1) 
  • боевых бронированных машин - 7192 (+3)
  • артиллерийских систем - 2921 (+7) 
  • РСЗО - 544
  • средств ПВО - 295 
  • самолетов - 308 
  • вертолетов - 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2476 (+1)
  • крылатых ракет - 932 
  • кораблей/катеров - 18
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5845 (+3)
  • спецтехники - 359 (+2)
  • крымских мостов 1

Напомним, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 15 ракет врага, выпущенных ночью 1 мая по Украине.

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