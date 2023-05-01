ВОЙНА В Украине Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 200 тысячам

2023-05-01 15:39

Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют уже около 190 960 человек. За прошедшие сутки уничтожены 450 российских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 1 мая.

Также в целом ликвидировано:

танков - 3700 (+1)

боевых бронированных машин - 7192 (+3)

артиллерийских систем - 2921 (+7)

РСЗО - 544

средств ПВО - 295

самолетов - 308

вертолетов - 294

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2476 (+1)

крылатых ракет - 932

кораблей/катеров - 18

автомобильной техники и автоцистерн - 5845 (+3)

спецтехники - 359 (+2)

крымских мостов 1

Напомним, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 15 ракет врага, выпущенных ночью 1 мая по Украине.