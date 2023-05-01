Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 200 тысячам
2023-05-01 15:39
Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют уже около 190 960 человек. За прошедшие сутки уничтожены 450 российских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 1 мая.
Также в целом ликвидировано:
- танков - 3700 (+1)
- боевых бронированных машин - 7192 (+3)
- артиллерийских систем - 2921 (+7)
- РСЗО - 544
- средств ПВО - 295
- самолетов - 308
- вертолетов - 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2476 (+1)
- крылатых ракет - 932
- кораблей/катеров - 18
- автомобильной техники и автоцистерн - 5845 (+3)
- спецтехники - 359 (+2)
- крымских мостов 1
Напомним, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 15 ракет врага, выпущенных ночью 1 мая по Украине.