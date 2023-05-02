ВОЙНА В Украине Украинцев могут заставить заплатить штраф в тысячи гривен за срывание редкого растения

2023-05-02 20:04

Украинцы могут получить штрафы в тысячи гривен за срыв и продажу черемши. Причем штрафуют даже если сорвать растение в своем же огороде.

О том, какие штрафы могут получить украинцы:

Черемша внесена в Красную книгу, поэтому за ее срывание и продажу предусмотрены штрафы от 1700 до 3650 грн. Весной черемша появляется как первая витаминная зелень в тенистых лесах или вдоль рек и водоемов. Ее используют для салатов, пирогов, супов, а также в мясных блюдах.

Оштрафовать могут даже в случае, если человек сорвал это растение в своем же огороде. "Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее не вырастил, продавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как и за лесную", – рассказал начальник отдела государственного экологического контроля природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин для "Эспрессо.Запад".

В Украине легально купить черемшу можно только в виде семян. Ее можно вырастить на огороде или даче, но срывать запрещено.

С приходом весны черемша появляется как первая витаминная зелень в тенистых лесах или вдоль рек и водоемов. Ее используют для салатов, пирогов, супов, а также в мясных блюдах.

Оштрафовать могут даже в случае, если человек сорвал это растение в своем же огороде. "Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее не вырастил, продавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как и за лесную", – сказал Катюбин.

В Украине легально купить черемшу можно только в виде семян. Ее можно вырастить на огороде или даче, но срывать запрещено.

Так, если человека задержали в лесу, когда он срывал черемшу, тогда ему грозит штраф от 510 до 850 грн. При этом дополнительно нужно будет отдать по 62 грн. за каждую луковицу. Именно за продажу краснокнижного растения грозит штраф от 1700 до 3650 грн.