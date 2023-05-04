ВОЙНА В Украине Строительство модульных городков для переселенцев оказалось не эффективным - чем их заменяют

2023-05-04 11:34

Возведение модульных городков для переселенцев менее эффективно, чем размещение внутренне перемещенных лиц в местах компактного поселения. Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции Право на достоинство в местах компактного поселения, передает Укринформ.



"Мы увидели, что модульные городки (сегодня у нас их 25, где находится около 5 тысяч человек, и еще идут процессы обустройства новых городков), не сработали. Я не считаю, что это эффективная форма и что она может в будущем быть", – заявила Верещук.



В качестве примера она привела модульный городок на окраине Харькова, который в 2015-2016 годах был возведен за предоставленные немецким правительством деньги. Там проживали сотни переселенцев, но и семь лет спустя, по словам чиновницы, люди живут в ужасных условиях.



"Форма модульных городков, по-моему, не проявила себя и не зарекомендовала, хотя может быть предметом для дискуссий", - сказала Верещук.



В то же время, формат МКП (места компактного поселения) – по ее мнению, является эффективной формой проживания людей.