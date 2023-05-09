Кого принудительно мобилизуют в мае, а какие категории мужчин могут идти воевать только по желанию

До лав Сил оборони у травні мобілізують такі категорії чоловіків:
• Придатних за станом здоров’я з військовим досвідом;
• Придатних за станом здоров’я чоловіків від 28 до 60 років без досвіду служби;
• Обмежено придатних під час воєнного стану і непридатних у мирний час чоловіків від 28 до 60 років;
• Знятих та виключених з військового обліку чоловіків від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
• Осіб з інвалідністю та чоловіків, які мають відстрочку за сімейним станом ― тільки добровільно і за місцем проживання;
• Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо вже не проходили строкову службу (службу за контрактом ― для жінок), проте вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.