ВОЙНА В Украине Кого принудительно мобилизуют в мае, а какие категории мужчин могут идти воевать только по желанию

2023-05-09 11:33

До лав Сил оборони у травні мобілізують такі категорії чоловіків:

• Придатних за станом здоров’я з військовим досвідом;

• Придатних за станом здоров’я чоловіків від 28 до 60 років без досвіду служби;

• Обмежено придатних під час воєнного стану і непридатних у мирний час чоловіків від 28 до 60 років;

• Знятих та виключених з військового обліку чоловіків від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

• Осіб з інвалідністю та чоловіків, які мають відстрочку за сімейним станом ― тільки добровільно і за місцем проживання;

• Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо вже не проходили строкову службу (службу за контрактом ― для жінок), проте вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

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