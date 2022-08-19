ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава - кто сейчас подлежит мобилизации

ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.
По словам министра обороны, в ряды украинской армии мобилизовано уже достаточно много людей, сейчас нужны прежде всего определенные специалисты: операторы БПЛА, работники IT, связисты, артиллеристы и т.д.
В частности, нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта, которые сейчас получают Силы обороны.