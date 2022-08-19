ВОЙНА В Украине ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава - кто сейчас подлежит мобилизации

2022-08-19 13:31

ВСУ пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты. Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По словам министра обороны, в ряды украинской армии мобилизовано уже достаточно много людей, сейчас нужны прежде всего определенные специалисты: операторы БПЛА, работники IT, связисты, артиллеристы и т.д.

В частности, нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта, которые сейчас получают Силы обороны.

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