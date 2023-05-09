На росії вже немає потенціалу для спроби серйозного наступу, – голова ГУР

На росії немає потенціалу, щоб створити ще одну спробу серйозного наступу десь в Україні, – голова ГУР Кирило Буданов.
Основні тези з заяви очільника української розвідки.
▪ Окупанти довели запаси своїх ракет практично до нуля та намагаються накопичити певний запас ракет, щоб зірвати український контрнаступ.
▪️Пропаганда в рф працює добре, вони навіть падіння ракети на Кремль зможуть піднести як перемогу Росії
▪️Я ще в 2021 році казав, що путін хворий на рак, а всі тільки зараз почали про це говорити, час покаже, хто правий
▪Рівень "вагнерівців" набагато вищий, ніж у регулярних військ росії
▪️На росії є сили, які хочуть ліквідувати пригожина.