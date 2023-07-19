ВОЙНА В Украине Заявление Буданова об операции во временно оккупированном Крыму оказалось фейком

2023-07-19 14:31

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов не заявлял об успешной операции во временно оккупированном Крыму в среду, 19 июля. Об этом сказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному Крим.

"Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР - фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины", - сообщил он.

Ранее о "заявлении" Буданова сообщили ряд СМИ, которые ссылались на канал в Telegram, названный именем главы украинской военной разведки.

Но взрывы в Крыму не фейк. Там сегодня возник сильный пожар на полигоне в Кировском районе. Местные "власти" эвакуируют более 2 тыс. граждан из четырех сел - Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Из-за пожара перекрыли участок трассы Таврида, соединяющей Крымский мост с Севастополем. Транспорт с нее перенаправляют на старую дорогу.