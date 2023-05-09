ВОЙНА В Украине Контрнаступ буде, він значно принизить психологічний стан росіян, – Михайло Подоляк

2023-05-09 08:25

Контрнаступ буде, він принизить психологічний стан росіян, – Михайло Подоляк, Радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського.

Україна готує масштабний контрнаступ, який покликаний звільнити всі окуповані території. Без реалізації цього задуму, рф буде переконувати Захід у замороженні конфлікту.

Подоляк додав, що планами про контрнаступ володіє лише вузьке коло осіб, а Україна ділиться з союзниками обмеженою інформацією.

Він наголосив, що контрнаступ – це не якась певна дата, а ціла низка подій та заходів, які дозволять Україні звільнити окуповані території. Вдалий контрнаступ ще більше принизить психологічний стан росіян. Це так само важливо, як кількість зброї.

Також він закликав різноманітних військових експертів зберігати інформаційну тишу та не грати на руку ворогу. Публічний аналіз дій ЗСУ може лише нашкодити контрнаступу та допомогти росіянам краще підготуватись до нього.