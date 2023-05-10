ВОЙНА В Украине ВСУ начали серьезно теснить врага в Бахмуте - есть подтверждение контранступления

2023-05-10 11:21

Украинские бойцы провели наступательные действия под Бахмутом Донецкой области и разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады орков, освободив часть территории Украины. Об этом сообщил командир тактической группы Азов, входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду (ОШБр), Андрей Белецкий в среду, 10 мая.

По его словам, фактически полностью уничтожено 6 и 8 роты российской 72 бригады.

"Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск", - заявил Белецкий.

Он также добавил, что большие потери понес 3 штурмовой отряд ЧВК Вагнер.

Пресс-служба 3 ОШБр также подтвердила, что бой происходил под Бахмутом Донецкой области. Уничтожены 500 россиян.

"За двое суток атакующих действий на юго-западных окрестностях города штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 - на полпути к упомянутым ранее. Среди всех них есть и вагнеровцы", - сообщили военные.

Были ликвидированы несколько складов боеприпасов противника, минометы и бронемашины.