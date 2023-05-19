ВОЙНА В Украине Битва за Бахмут: Армия Украины продолжает уверенно продвигаться, враг несет большие потери

2023-05-19 08:26

Подразделения украинской армии продвинулись на расстояние до 1,7 км на определенных участках на Бахмутском направлении. Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"487 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 25 боевых столкновений, шесть авианалетов. В боях уничтожено 130 оккупантов, 145 получили ранения, четверо попали в плен", - рассказал он.

По данным Череватого, также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки Мста, БПЛА "Орлан-10" и восемь полевых складов с боеприпасами.

"Во время боев наши подразделения, несмотря на то, что не имеют сейчас преимущества в технике, снарядах и личном составе, продолжают продвигаться на флангах: на расстояние от 150 до 1700 м удалось за сутки пройти", - отметил представитель.