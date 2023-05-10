ВОЙНА В Украине Британская разведка высмеяла путинский парад к 9 мая

2023-05-10 16:48

Там отметили, что несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники.

Во время традиционного российского парада Победы на Красной площади у военных возникали проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями.

На это обратили внимание аналитики разведки Британии. В свежем обзоре сообщается, что в параде приняли участие более 8000 человек, но большинство из них были вспомогательными военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений.

"Единственным личным составом из развертываемых соединений регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции", - акцентировали в британской разведке и добавили, что единственным танком на параде был старинный Т-34. "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники", - считают аналитики.

"Кремль, вероятно, воздержался от этого, потому что хотел избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями", - высказали мнение эксперты.

Парад в Москве к 9 мая

Российские власти традиционно провели военный парад к 9 мая на Красной площади. Ранее он проводился с большим размахом, но в последние годы постепенно сокращался. А в этом году он был рекордно коротким - занял по времени всего 45 минут.

На путинский парад после аннексии Крыма в 2014 году стало приезжать все меньше мировых лидеров. А в этом году его посетили только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и сообщник Путина Александр Лукашенко.