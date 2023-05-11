ВОЙНА В Украине Нино Катамадзе намерена с семьей переехать в Украину несмотря на войну

2023-05-11 09:31

Грузинская певица Нино Катамадзе размышляет о том, чтобы вместе с семьей переехать в Украину. Об этом она рассказала в программе ЖВЛ.

"Моя семья думает, что хорошо бы пожить в Украине. Мы планируем переезд вот прямо сейчас, во время войны", - сказала она.

При этом она отметила, что не боится посещать нашу страну во время полномасштабной войны. Напротив, она ждет возможности, чтобы снова сюда приехать.

"Не было такого, чтобы я или мои замечательные музыканты боялись ехать в Украину. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Киев с концертом, они сказали, что мы готовы играть там, где невозможно. Поэтому я в Украину не еду, я в прямом смысле лечу и бегу. Мы дали концерт в метро, и я могу с уверенностью сказать, что это самый незабываемый концерт в моей жизни. Мы специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было высказать через нашу музыку поддержку. Были такие моменты, когда поезд метро замедлялся, чтобы он не мешал пению. До сих пор помню глаза гостей концерта, это невозможно забыть, их слезы и вся история - это что-то невероятное", - добавила Нино Катамадзе.