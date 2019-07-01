Мир Нино Катамадзе срочно удалила в Facebook сообщения об отказе выступать в Москве

2019-07-01 14:43 96

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила на своей странице в Facebook сообщение об отказе выступать с концертами в России. Ее последнее сообщение в социальной сети датируется от 29 июня.

 Напомним, 30 июня певица на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.

Как известно, в конце июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

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