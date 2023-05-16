ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного командування

2023-05-16 14:32

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача після завершення своїх закордонних візитів. Про це глава української держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 травня.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (Об'єднане стратегічне угруповання військ) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", – написав Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", – додав президент.

Нагадаємо, за останні три дні Володимир Зеленський відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію.

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Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного командування 2023-05-16 14:32
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Битва за Бахмут: несмотря на огромные потери враг подтягивает десантно-штурмовые отряды 2023-05-16 12:27