ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного командування

2023-05-16 14:32

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача після завершення своїх закордонних візитів. Про це глава української держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 травня.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (Об'єднане стратегічне угруповання військ) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", – написав Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", – додав президент.

Нагадаємо, за останні три дні Володимир Зеленський відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію.