ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Днепре - основные вопросы

2023-07-27 12:30

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Днепр, где провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram .

"Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСГВ Таврия. Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского. Данные разведки - Буданов", - написал глава государства.

Зеленский добавил, что руководители Минобороны и сил логистики доложили об обеспечении войск боеприпасами. А командующий Воздушными силами Николай Олещук доложил о результативности использования существующих систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений.

"Заканчивается всеохватывающая проверка ТЦК. Одиннадцать областей - на особом контроле", - добавил президент.

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