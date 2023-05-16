ВОЙНА В Украине Генерал Сырский побывал на передовых позициях у Бахмута и назвал оккупантов крысами к мышеловке

2023-05-16 15:37

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении для принятия дальнейших решений по продолжению оборонной операции. Об этом он сообщил в Telegram.

"Посетил командиров и воинов на переднем крае... Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Рассчитали все возможные сценарии развития событий", - написал Сырский.

Генерал отметил, что вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке.

"Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - отметил он.

По словам Сырского, во время посещения передовых позиций состоялось награждение отличившихся воинов и вручение подарков.

"Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в том числе военнослужащим 57 ОМПБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр и других бригад, за подвиги на поле боя", - заявил командующий Сухопутными войсками.