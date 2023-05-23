ВОЙНА В Украине Александр Сырский побывал на передовой в Бахмуте и рассказал о наступлении

2023-05-23 12:27

Вооруженные силы Украины контролируют окрестности Бахмута, в дальнейшем это предоставит возможности входа в город, сообщил командующий Восточной группировки войск Александр Сырский.

"Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, которые ежедневно уничтожают врага", - заявил Сырский.

По его словам, силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это предоставит нам возможности входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте", - подчеркнул он.