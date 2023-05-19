ВОЙНА В Украине В Минобороны уверяют, что украинские защитники полностью обеспечены летней формой

2023-05-19 15:37

Вооруженные силы Украины обеспечены летней формой, контракты на зимнюю закупку заключаются. Об этом сообщило Министерство обороны после служебного совещания по вопросам вещевого и других видов обеспечения ВСУ.



По словам начальника тыла командования Сил логистики Сергея Булавко, поставка летней формы одежды поступает в приемки в плановом порядке и удовлетворительными темпами.



"На сегодняшний день с вещевым имуществом летней номенклатуры у нас проблем нет. И оставшиеся у нас остатки позволяют организовать и осуществить обеспечение необходимого количества военнослужащих", - уточнил полковник.



Отмечается, что на складах ВСУ с прошлого периода закупок достаточное количество летней и зимней формы, в том числе для обеспечения резервов.



Как отметил заместитель министра обороны Денис Шарапов, ведомство уже запустило процесс заключения контрактов для обеспечения войск зимней формой одежды, поскольку ее своевременная доставка всегда является актуальной.