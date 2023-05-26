ВОЙНА В Украине Налог на жилье в Украине: сколько придется платить за "лишние" квадраты и кого освободят от налога в 2023-м году

2023-05-26 21:36

До 1 июля 2023 года украинцы должны получить квитанции с суммами на оплату налога на квартиры и дома. Заплатить налог нужно в течение следующих 60 дней .

Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами — частные дома более 120 кв.м и квартиры с площадью более 60 кв.м Это предусмотрено законом 2142-ІХ.

Размер налога и нормативы площади предусмотрены статьей 266 Налогового кодекса Украины.

Но конкретную ставку налога устанавливают местные власти Однако сумма привязана к минимальной заработной плате, установленной на первое января отчетного года и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год в 2023 году — 2022 год.

Минимальная зарплата в январе 2022 года составляла 6 500 гривен. Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать сумму в 97 гривен 50 копеек.

Чтобы понять, сколько придется заплатить за свою квартиру, рассмотрим простой пример. Житель Киева владеет квартирой площадью 70 квадратных метров.

Налог будут считать, учитывая, что норматив превышен на 10 кв.м. Итого за квартиру придется заплатить 975 гривен. Если же ваше жилье гораздо больше нормы, то и суммы будут выше.

Кто освобожден от уплаты налога на недвижимость в 2023 году. Прежде всего, это владельцы чье жилье соответствует нормам.

Также из-за полномасштабного вторжения ввели ослабление, поэтому физическим лицам не будут начислять налог на недвижимость за 2021 и 2022 годы, но только если объекты недвижимости или их части: