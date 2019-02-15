Украина Отопление в Киеве подорожало на 40%-60% - пришли платежки с новыми тарифами

2019-02-15 12:43 324

Жители украинской столицы уже начали получилать платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40%-60%.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, почему жителям столицы придется платить в два-три раза дороже, чем было анонсировано при повышении тарифов - с начала 2019 года горячая вода и отопление подорожали на 22,3%. Оказалось, начисления потребителям сегодня происходят по двум алгоритмам и их сумма сильно зависит от температуры за окном.

"Подавляющее количество потребителей платят по данным показателей счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла –4,5ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем, сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома", – пояснил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Начисления потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики – распределение осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины № 630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

"Что касается домов, в которых приборы учета в отопительный период был в не рабочем состоянии – начисления потребителям происходят за средними начислениями за прошлый отопительный период, то есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период. Такой механизм позволяет до момента восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, согласно фактической потребности дома и не выставлять избыточную уплате", – отметил Константин Лопатин.

Начисления для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоящие из двух составляющих:

начисления согласно показаний индивидуальных счетчиков;

начисления за отопление мест общего пользования.

В домах, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии применяется алгоритм за нормой потребления, установленной органом местного самоуправления, подлежит ежемесячному корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха, согласно условий Постановления утвержденной 19 декабря 2015 года, Кабинетом министров Украины № 1037.