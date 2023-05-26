У Дії тепер можна замінити водійське посвідчення - але треба оновити застосунок

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.
Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.
Замовити онлайн можна:
Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:
При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами НЕ додається.