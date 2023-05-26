ВОЙНА В Украине У Дії тепер можна замінити водійське посвідчення - але треба оновити застосунок

2023-05-26 15:37

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.

Замовити онлайн можна:

  • Фізичний пластиковий документ (згодом забрати його у сервісному центрі МВС).
  • Цифрове посвідчення, яке дійсне на території України.

Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

  1. Закінчився термін дії наявного.
  2. Документ втрачено або знищено.
  3. Написи на бланку затерлись.
  4. Водій змінив особисті дані.
  5. За бажанням власника.

При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами НЕ додається.

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