ВОЙНА В Украине У Дії тепер можна замінити водійське посвідчення - але треба оновити застосунок

2023-05-26 15:37

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.

Замовити онлайн можна:

Фізичний пластиковий документ (згодом забрати його у сервісному центрі МВС).

Цифрове посвідчення, яке дійсне на території України.

Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

Закінчився термін дії наявного. Документ втрачено або знищено. Написи на бланку затерлись. Водій змінив особисті дані. За бажанням власника.

При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами НЕ додається.