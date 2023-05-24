ВОЙНА В Украине У Зеленского отреагировали на идею создания "буферной зоны" с роССией

2023-05-24 17:37


Украина готова подписать такой договор с РФ, заявил Подоляк.

В Офисе президента Украины прокомментировали предложение российских пропагандистов создать "буферную зону" в Белгородской области.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона заявил, что украинская сторона неоднократно говорила о создании так называемой "зоны демилитаризации". "Мы говорим: давайте так, быстренько выходите, у вас еще есть шанс остаться целыми, на границу 1991 года, обсуждаем с вами зону демилитаризации. Мы обеими руками "за", мы поддерживаем", - сказал он.

Подоляк отметил, что эта зона должна находиться именно на территории РФ. "Мы даже договор подпишем: "буферная зона" на 100 километров до границы с Украиной, но на территории России", - добавил он.

Советник подчеркнул, что в таком случае Белгородская область будет существовать в пределах РФ, но "с определенными автономными функциями".

Что происходит в Белгородской области: последние новости

Напомним, что 22 мая в подразделении "Российский Добровольческий Корпус" объявили, что прорвали границу с РФ и зашли на ее территорию. Они призывали людей оставаться дома и не сопротивляться.

Вечером в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, уже сегодня его сняли. По факту налета в РФ открыли дело сразу по шести статьям.

Весь день сообщалось об атаках БПЛА и других инцидентах в области, ночью журналисты написали об ударе по зданию ФСБ в Белгороде.

Российские пропагандисты сообщали, что им "тревожно" из-за новостей из Белгородщины, называли область "зоной СВО", а также предложили создать "буферную зону".

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