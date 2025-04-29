Политика После встречи с Зеленским в Ватикане Трамп впервые заявил, что перешел на сторону Украины

2025-04-29 16:38

Президент США Дональд Трамп впервые заявил, что определенные действия российского диктатора путина могут склонить его на сторону Украины. Об этом он сказал в интервью для The Atlantic, опубликованном накануне.

Его спросили, рассматривает ли он возможность продолжения помощи Украине оружием.

"Это необязательно должно быть оружие. Существует много видов оружия. Это необязательно должно быть оружие, которое стреляет пулями. Это может быть оружие в виде санкций. Это может быть оружие в виде банковской системы. Это может быть много других видов оружия", – ответил американский лидер.

Трамп также ответил на вопрос, есть ли что-то, что путин мог бы сделать, что заставило бы его сказать: "Знаете что? Теперь я на стороне Зеленского".

"Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского. Мне было трудно с Зеленским", – сказал Трамп, напомнив о столкновении с украинским лидером в Белом доме.

Напомним, ранее Дональд Трамп предположил, что бункерный вовсе не хочет остановить войну в Украине и поэтому "с ним надо бороться иначе".

Это заявление американского лидера прозвучало после его встречи с Зеленским в Ватикане.