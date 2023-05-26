У Німеччині пропонують передати Україні надсучасні крилаті ракети TAURUS з дальністю 500 км

На користь постачання німецьких крилатих ракет висловився депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Він один із найбільш впливових німецьких депутатів у сфері безпеки та оборони й тих, хто системно підтримує Україну.
Кізеветтер – член зовнішнього комітету Бундестагу і представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
“Партнери України повинні надати їй все що вона може використати в боротьбі, і що дозволено міжнародним правом”, – сказав Кізеветтер.
Він наголосив, що крилаті ракети TAURUS з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати “дуже корисним внеском з боку Німеччини” і “тут більше не повинно бути червоних ліній”.
Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, але вони принесуть Україні якісну додаткову цінність і дозволять завдати ударів по військовій інфраструктурі росіян далеко за лінією фронту.
Далекобійна крилата ракета TAURUS має комбіновану систему наведення, що складається з трьох підсистем:
Використання комбінованої системи наведення дозволяє ракеті летіти на великі відстані без підтримки GPS. А висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті за даними від РЛС.