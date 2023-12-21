ВОЙНА В Украине Правительство Японии может разрешить передачу ракет Patriot собственного производства в Европу

2023-12-21 18:26

 

Япония рассмотрит возможность разрешения поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны, что может помочь Украине в войне против России.

Источник: японское издание Nikkei Asia

Детали: Правительство Японии обновит инструкции по экспорту оборонной продукции уже в пятницу.

Это позволит поставки ракет и другого оборудования, изготовленного по лицензии, в страны, где расположены владельцы патентов. Сейчас в США можно отправлять только компоненты лицензированного оборудования.

По информации Nikkei Asia, Япония также позволит странам-получателям передавать оборудование третьим странам по предварительному согласию, за исключением тех, кто активно участвует в вооруженном конфликте, таких как Украина и Израиль.

Хотя это не позволит Вашингтону напрямую отправить Киеву ракеты Patriot японского производства, это даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия американского производства.

В качестве первого шага Совет национальной безопасности Японии планирует одобрить поставки ракет Patriot в США еще в этом году. Вашингтон запросил поставки, поскольку его запасы заканчиваются.

Ракеты Patriot в настоящее время используют Украина, Израиль и Тайвань, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан в октябрьском отчете.

США могли бы обеспечить эти страны поставками, "но с некоторыми сложными компромиссами позже", сказал Кансиан.

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