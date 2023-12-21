Правительство Японии может разрешить передачу ракет Patriot собственного производства в Европу

Япония рассмотрит возможность разрешения поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны, что может помочь Украине в войне против России.
Источник: японское издание Nikkei Asia
Детали: Правительство Японии обновит инструкции по экспорту оборонной продукции уже в пятницу.
Это позволит поставки ракет и другого оборудования, изготовленного по лицензии, в страны, где расположены владельцы патентов. Сейчас в США можно отправлять только компоненты лицензированного оборудования.
По информации Nikkei Asia, Япония также позволит странам-получателям передавать оборудование третьим странам по предварительному согласию, за исключением тех, кто активно участвует в вооруженном конфликте, таких как Украина и Израиль.
Хотя это не позволит Вашингтону напрямую отправить Киеву ракеты Patriot японского производства, это даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия американского производства.
В качестве первого шага Совет национальной безопасности Японии планирует одобрить поставки ракет Patriot в США еще в этом году. Вашингтон запросил поставки, поскольку его запасы заканчиваются.
Ракеты Patriot в настоящее время используют Украина, Израиль и Тайвань, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан в октябрьском отчете.
США могли бы обеспечить эти страны поставками, "но с некоторыми сложными компромиссами позже", сказал Кансиан.