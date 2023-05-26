ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Крыму секретная группа Буданова ликвидировала элитное подразделение фсб

2023-05-26 22:12

Во время проведения спецоперации во временно оккупированном Крыму в 2016 году группа Кирилла Буданова наткнулась на элитное спецподразделение фсб врага и уничтожила противника. Об этом изданию NV рассказал тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Валерий Кондратюк, сообщает ГУР в Telegram.

По его словам, военная разведка Украины тогда получила информацию о переброске россиянами боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить.

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, работающих на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала. россияне высадят там десант - и мы ничего не успеем сделать", - сказал Кондратюк.

Во время той операции группа Буданова наткнулась на элитное спецподразделение фсб вымпел, за несколько минут боя уничтожила противника и вышла с территории временно оккупированного Крыма без потерь.

Также в ГУР отметили, что россияне уже более десяти раз организовывали покушение на жизнь Кирилла Буданова. К примеру, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, но она сдетонировала преждевременно.