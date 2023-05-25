ВОЙНА В Украине Защитники продвигаются на северном и южном флангах Бахмута, - Нацгвардия

2023-05-25 19:15

 

Украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута. Также активные бои продолжаются на Лиманском и Северском направлениях.

Об этом во время брифинга заявил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

По его словам, нацгвардейцы на Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Таким образом нацгвардейцы помогают другим подразделениям Сил обороны, которые продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута.

Также полковник отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Ситуация в Бахмуте

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении наши военные продолжают давить противника на флангах, чтобы взять город в тактическое окружение. Российские войска пытаются восстановить утраченные позиции и начали активно применять артиллерию.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои войска из Бахмута. По словам Маляр, регулярная армия РФ заменила "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута, однако в самом городе остаются боевики.

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