ВОЙНА В Украине С 5 июня банки будут отчитываться о всех карточных операциях и платежах украинцев вне зависимости от суммы

2023-06-05 09:37

С 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.

Согласно этому документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:

P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу); Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах; Оплаты в интернете.

По интернет - проплатам НБУ запросил детальную информацию с номерами карточных счетов с которых будут происходить платежи, а также с данными о получателях - ЕДРПОУ интернет - площадки/магазина, количеством проплат, всех сумм. Причем, в разрезе всех карт - как карточек, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. У украинских банков, обслуживающих интернет-торговцев, есть информация обо всех.

По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), по которым информация и так автоматически уходит в Госфинмониторинг, как требует действующее законодательство. А обо всех без исключения - на любую сумму.