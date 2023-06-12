ВОЙНА В Украине Уничтожение Каховского водохранилища вызвало изменение состава морской воды в районе Одессы

2023-06-12 12:28

Около Одессы зафиксировано опреснение воды. Явление вызвано тем, что в море выливаются тоны пресной воды из Каховского водохранилища, плотину которого взорвали рашисты. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в Facebook.



Эксперты отметили, что специалисты инспекции отобрали пробы морской воды в трех местах в Одессе: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16 в. Большой фонтан. Их проверили на наличие пыли, золы, сажи, сульфатов, нитратов и других твердых компонентов, железа и уровня солености.



Во всех образцах после проведения лабораторных исследований обнаружено отклонение:

Новая Дофиновка: железо общее выше нормы в 9 раз; соленость - ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон: железо - превышение в 5,2 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза.

Район Большого фонтана: железа больше нормы в 3,4 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза.

Специалисты отмечают, что постоянная соленость воды играет немаловажную роль в формировании биологической продуктивности морей и океанов, поскольку множество организмов очень восприимчивы к незначительным ее изменениям.