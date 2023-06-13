ВОЙНА В Украине Из-за теракта на Каховской ГЭС в пяти областях Украины опасно использовать воду из водоемов

2023-06-13 12:27

Минздрав Украины предупредил, что после теракта на Каховской ГЭС в пяти областях опасно использовать воду из водоемов.

В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов небезопасно.

"Используйте воду только из безопасных источников. Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на территориях, наиболее пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. Прежде всего речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области", – говорится в сообщении.

Минздрав подчеркивает: это связано с тем, что из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет очень высокий уровень загрязнения.

"Например, в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", - сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве просят избегать в вышеупомянутых регионах не только потребление воды из водоемов, но и купание в водоемах, забора воды для хозяйственных нужд, поения животных. Кроме того, не стоит ловить рыбу.

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