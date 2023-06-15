ВОЙНА В Украине Солист Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о брате, который попал в плен к врагу

2023-06-15 12:30

Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей Строев попал в плен. Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном пользователем Efirchiktv в TikTok.

По его словам, в начале полномасштабной войны в Харьковской области, из которой он родом, оккупанты похищали местных жителей, выходивших на акции протеста.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечены, а о других до сих пор ничего не известно", - сказал он.

Также Антон Савлепов добавил, что уже больше года не знает, где его родственник и в каких условиях его держат, как и большинство граждан Украины.

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы любую информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки, и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести. Балаклея, Купянск, Циркуны, многие другие городки и поселки Харьковской области очень пострадали от агрессивного, мерзкого и совершенно бесчеловечного поведения оккупантов. Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи, уже больше года мы ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат гражданский пленный, так же как и многие наши сограждане, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", - подытожил певец.