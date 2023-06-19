ВОЙНА В Украине На Юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными более сорока населенных пунктов

2023-06-19 12:28

В южных регионах Украины в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС остается подтопленным 41 населенный пункт.

Как сообщает ГСЧС, в Херсонской области на реке Днепр в створе поста в Херсоне наблюдается дальнейшее снижение уровня воды, который составляет 0,7 м.

Сейчас подтоплены шесть населенных пунктов на контролируемой Украиной территории. На временно захваченной россиянами территории – 17 населенных пунктов.

Эвакуировано 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных и 284 животных. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.

За прошедшие сутки было откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ – 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов.

Подвезено более 401 тонн воды и 36 тыс. 597 кг продуктов питания и предметов первой необходимости.

В Николаевской области частично подтоплены 18 населённых пунктов в Баштанском районе. За сутки откачано 426 кубометров воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 кубометров воды из 130 домовладений. Эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российские террористы безуспешно пытались перейти в наступление на пяти направлениях

2023-06-19 10:27

Концентрація шкідливих речовин у Дніпрі в районі Херсона почала знижуватись

2023-06-15 15:37

Из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области введены новые ограничения и запреты

2023-06-14 08:24

Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА

2023-06-12 16:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Цены на продукты, свет, воду и топливо: какие "сюрпризы" ждут украинцев с 1 июля

2023-06-19 18:26

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы и шквалы

2023-06-19 17:37

Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина

2023-06-19 16:48

Контрнаступление ВСУ: украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов

2023-06-19 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Цены на продукты, свет, воду и топливо: какие "сюрпризы" ждут украинцев с 1 июля 2023-06-19 18:26
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы и шквалы 2023-06-19 17:37
Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина 2023-06-19 16:48
Контрнаступление ВСУ: украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов 2023-06-19 16:05