ВОЙНА В Украине На Юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными более сорока населенных пунктов

2023-06-19 12:28

В южных регионах Украины в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС остается подтопленным 41 населенный пункт.

Как сообщает ГСЧС, в Херсонской области на реке Днепр в створе поста в Херсоне наблюдается дальнейшее снижение уровня воды, который составляет 0,7 м.

Сейчас подтоплены шесть населенных пунктов на контролируемой Украиной территории. На временно захваченной россиянами территории – 17 населенных пунктов.

Эвакуировано 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных и 284 животных. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.

За прошедшие сутки было откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ – 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов.

Подвезено более 401 тонн воды и 36 тыс. 597 кг продуктов питания и предметов первой необходимости.

В Николаевской области частично подтоплены 18 населённых пунктов в Баштанском районе. За сутки откачано 426 кубометров воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 кубометров воды из 130 домовладений. Эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.