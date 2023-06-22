ВОЙНА В Украине Армия Украины продолжает наступление сразу на трех стратегических направлениях

2023-06-22 14:29

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Об этом 22 июня сообщил Military Media Center со ссылкой на представителя Генштаба Андрея Ковалева.

Он отметил, что на направлении Ровнополь-Старомайорское ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

По словам спикера, украинские войска "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Дибровы, также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - подчеркнул Ковалев.