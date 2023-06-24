ВОЙНА В Украине Уничтожена 41 крылатая ракета и 2 дрона, - Залужный

2023-06-24 12:30

Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, самолеты стратегической авиации в количестве 10-ти единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.

"Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений. С акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shah/131", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".

К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Південь" и "Схід" ВС ВСУ. Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога.

По данным Воздушных сил, ночью 24 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами "Shahed-136/131".

"Самолеты стратегической авиации в количестве 10 единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направления. С акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя иранскими ударными дронами "Shahed-136/131", – информируют в Воздушных силах.

По результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".

"Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщат местные администрации", - добавляют в ВС. Источник: https://censor.net/ru/n3426714