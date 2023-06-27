ВОЙНА В Украине Современные машины для разминирования территорий будут производить в Украине

2023-06-27 11:33

В Украине начнут производить машины для разминирования территорий. Об этомз сообщает Министерство экономики Украины в Telegram.

"Меморандумы с хорватской корпорацией DOK-ING d.o.o. и датским производителем HYDREMA подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне”, - отметили в сообщении.

Также известно, что в Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов.

Локализация производства машин для разминирования позволит оперативно решать вопросы текущего обслуживания, ремонта техники, а также оперативной поставки необходимых комплектующих.

"А это будет способствовать решению одной из ключевых на сегодняшний день задач - разминирование территории нашего государства, возвращение земель в хозяйственную эксплуатацию", - акцентировали в Министерстве.