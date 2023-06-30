ВОЙНА В Украине ЗСУ за місяць відвоювали більше територій, ніж окупанти захопили протягом всього зимового наступу

2023-06-30 21:36

Збройні сили України зи один місяць літа відвоювали більше територій, ніж росія захопила протягом зими.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, Сили оборони України в межах літньої кампанії зі звільнення територій вже відвоювали близько 300 квадратних кілометрів.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав він.

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