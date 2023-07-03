ВОЙНА В Украине Офицеру ужгородского ТЦК придется ответить за избиение женщины - в ситуацию вмешалась полиция

2023-07-03 14:31

Офицеру Территориального центра комплектования и социальной поддержки, избившему жену военного в Ужгороде, готовят сообщение о подозрении.

Как сообщает пресс-служба МВД, 25 июня правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военным и его женой. Он избил женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Нападающим оказался 55-летний местный житель, работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его разыскали и доставили в полицию. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ведомости по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В деле производятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По словам жертвы избиения Татьяны Новак, она с мужем (офицером ВСУ Евгением Голюком) зашли в магазин. На кассе к ним подошел мужчина. После словесной перепалки он стал толкать мужа и жену, а затем ударил женщину в челюсть и скрылся.