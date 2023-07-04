З 1 серпня для поповнення рахунку банків через термінал потрібен буде телефон, - НБУ
Щоб зарахувати кошти на рахунок через термінал, потрібно буде:
▪️ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;
▪️отримати на цей номер одноразовий пароль;
▪️ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
▪️отримати квитанцію.
Це стосується операцій з внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів, а оплату комуналки, квитків, штрафів та проїзду можна буде і далі проводити без телефону.