ВОЙНА В Украине З 1 серпня для поповнення рахунку через термінали потрібен буде телефон

2023-07-04 09:24

З 1 серпня для поповнення рахунку банків через термінал потрібен буде телефон, - НБУ

Щоб зарахувати кошти на рахунок через термінал, потрібно буде:

▪️ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;

▪️отримати на цей номер одноразовий пароль;

▪️ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

▪️отримати квитанцію.

Це стосується операцій з внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів, а оплату комуналки, квитків, штрафів та проїзду можна буде і далі проводити без телефону.