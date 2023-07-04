ВОЙНА В Украине Новым начальником Одесского ТЦК Валерий Залужный назначил боевого офицера и экс-комбрига

2023-07-04 14:32

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом Залужный сообщил в Telegram во вторник, 4 июля.

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - написал он.

Залужный рассказал, что Охрименко - боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Напомним, 28 июня был уволен одесский военком Евгений Борисов. Это произошло после громкого скандала: журналисты обнаружили в Испании имущество его семьи на миллионы долларов. Недвижимость и дорогие автомобили были приобретены уже во время полномасштабной войны.