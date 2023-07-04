ВОЙНА В Украине Новым начальником Одесского ТЦК Валерий Залужный назначил боевого офицера и экс-комбрига

2023-07-04 14:32

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом Залужный сообщил в Telegram во вторник, 4 июля.

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - написал он.

Залужный рассказал, что Охрименко - боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Напомним, 28 июня был уволен одесский военком Евгений Борисов. Это произошло после громкого скандала: журналисты обнаружили в Испании имущество его семьи на миллионы долларов. Недвижимость и дорогие автомобили были приобретены уже во время полномасштабной войны.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Это меня ужасно раздражает». Валерий Залужный дал эксклюзивное интервью Washington Post о контрнаступлении

2023-07-02 10:30

Залужный "на пальцах" объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас

2023-07-01 10:30

Уничтожена 41 крылатая ракета и 2 дрона, - Залужный

2023-06-24 12:30

Операция идет согласно плану: Залужный впервые опубликовал видео визита на передовую

2023-06-20 16:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось

2023-07-04 19:15

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине

2023-07-04 18:26

Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц

2023-07-04 17:37

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО, - CNN

2023-07-04 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось 2023-07-04 19:15
Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине 2023-07-04 18:26
Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц 2023-07-04 17:37
Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО, - CNN 2023-07-04 16:48