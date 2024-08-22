ВОЙНА В Украине ГБР передала в суд дело сотрудника одесского ТЦК, заработавшего миллион долларов на уклонистах

2024-08-22 08:26

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, организовавшего масштабный механизм заработка на уклонистах. 

Указано, что в конце мая ГБР разоблачило противоправную схему, действовавшую в Одесском центре комплектования с июля 2023 года.

"Начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных Обериг и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанным, фиктивно сделав их непригодными для военной службы", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, такая услуга стоила от $4,5 тыс. до $7 тыс. и позволила фигуранту заработать не менее $1 млн.

"ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, оставшиеся украинцы на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных", - заверили в ведомстве.

Чиновника обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

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