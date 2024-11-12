ВОЙНА В Украине ГБР передала в суд дело херсонского коллаборанта, устроившегося работать в ТЦК Одесской области

2024-11-12 09:24

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Дарьевской колонии, работавшего на врага во время оккупации Херсонщины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



После освобождения захваченной территории перебежчик "устроился" в ТЦК в Одесской области. Обвинительный акт направлен в суд.



Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность захватчиков. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.



Впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам он рассказывал о своей сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.



Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили и задержали перебежчика. Он обвиняется в коллаборационной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.