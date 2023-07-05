ВОЙНА В Украине Право проводить проверки бизнеса в Украине будет иметь только один госорган

2023-07-05 14:31

ОП виступає за передачу наглядових повноважень за бізнесом єдиному правоохоронному органу. Як варіант, розглядають концентрацію таких функцій за Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За словами Ростислава Шурми, в ОП упродовж кількох місяців планують розробити відповідну концепцію.

"Весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п'ять органів до однієї компанії", — розповів він.

Він також зауважив, що допоможе у системному вирішенні проблем із податковою та митницею повна цифровізація.

Окрім того, планують удосконалити законодавство, щоб убезпечити бізнес від порушень, а контролюючим органам було менше приводів їх фіксувати.

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«Все развивается по утвержденному плану». Сырский о контрнаступлении Украины 2023-07-05 16:05