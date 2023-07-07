ВОЙНА В Украине КАК В УКРАИНЕ МОЖНО СНЯТЬ АРЕСТ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

2023-07-07 22:12

В Украине уже вступил в силу закон, вносящий изменения в некоторые законы, об особенностях принудительного исполнения судебных решений. Указанная норма определяет условия использования деньгами на арестованных счетах физических лиц.

Ранее физические лица имели право осуществлять расходные операции с арестованных счетов в период военного положения, если сумма долга не превышала 100 000 гривен. Однако с мая изменения устанавливают ограничения: с арестованного счета можно тратить не более двух минимальных зарплат (13 400 гривен) в месяц, независимо от размера задолженности

Если у должника есть несколько арестованных счетов, он должен выбрать один счет в одном банке, из которого можно совершать финансовые операции. Для определения такого счета необходимо подать соответствующее заявление к исполнителю, наложившему арест

Как снять арест со счета? Прежде всего, необходимо выяснить причину ареста обратившись к государственному или частному исполнителю, рассматривающему дело. В зависимости от ситуации, должник может выбрать один из трех путей:

Уплатить долг полностью вместе с исполнительным сбором, известными у исполнителя.

Оспорить исполнительный документ, по которому взимаются долги путем обращения в суд и уведомления об этом исполнителя.

Заключить мировое соглашение с кредитором

Если должник и кредитор достигают договоренности, исполнитель обязан завершить исполнительное производство и снять арест.