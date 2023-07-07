ВОЙНА В Украине КАК В УКРАИНЕ МОЖНО СНЯТЬ АРЕСТ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

2023-07-07 22:12

В Украине уже вступил в силу закон, вносящий изменения в некоторые законы, об особенностях принудительного исполнения судебных решений. Указанная норма определяет условия использования деньгами на арестованных счетах физических лиц.

Ранее физические лица имели право осуществлять расходные операции с арестованных счетов в период военного положения, если сумма долга не превышала 100 000 гривен. Однако с  мая изменения устанавливают ограничения: с арестованного счета можно тратить не более двух минимальных зарплат (13 400 гривен) в месяц, независимо от размера задолженности

Если у должника есть несколько арестованных счетов, он должен выбрать один счет в одном банке, из которого можно совершать финансовые операции. Для определения такого счета необходимо подать соответствующее заявление к исполнителю, наложившему арест

Как снять арест со счета? Прежде всего, необходимо выяснить причину ареста обратившись к государственному или частному исполнителю, рассматривающему дело. В зависимости от ситуации, должник может выбрать один из трех путей:

  • Уплатить долг полностью вместе с исполнительным сбором, известными у исполнителя.
  • Оспорить исполнительный документ, по которому взимаются долги путем обращения в суд и уведомления об этом исполнителя.
  • Заключить мировое соглашение с кредитором

Если должник и кредитор достигают договоренности, исполнитель обязан завершить исполнительное производство и снять арест.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАК В УКРАИНЕ МОЖНО СНЯТЬ АРЕСТ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

2023-07-07 22:12

ВСУ за последние несколько недель заняли больше позиций, чем оккупанты за весь год

2023-07-07 21:36

В Великобритании уверены, что процесс вступления Украины в НАТО может быть ускорен

2023-07-07 20:34

Що робити у разі перебування на вулиці під час витоку радіації - рекомендації МОЗ, які можуть врятувати життя

2023-07-07 19:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАК В УКРАИНЕ МОЖНО СНЯТЬ АРЕСТ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА 2023-07-07 22:12
ВСУ за последние несколько недель заняли больше позиций, чем оккупанты за весь год 2023-07-07 21:36
В Великобритании уверены, что процесс вступления Украины в НАТО может быть ускорен 2023-07-07 20:34
Що робити у разі перебування на вулиці під час витоку радіації - рекомендації МОЗ, які можуть врятувати життя 2023-07-07 19:31