ВОЙНА В Украине Впервые с лета 2022 года украинцы продали валюты заметно больше, чем купили

2023-07-07 18:28

Население Украины в июне продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,675 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,657 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 17,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Таким образом, в июне изменился тренд на наличном валютном рынке - украинцы впервые с июля 2022 года продали валюты больше, чем купили. Это может быть косвенным признаком значительного падения доходов граждан, которые таким образом за счет валютных накоплений перекрывают дыры в своих семейных бюджетах.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 8,457 млрд долларов и купили на 10,347 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,890 млрд долларов.

Напомним, за прошлую неделю НБУ продал почти 533 млн долларов и купил 12,62 млн долларов. В общей сложности за июнь было продано 1,798 млрд долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Голова НБУ відреагував на змову пунктів обміну валют - жодних обмежень по року випуску банкнот нема

2023-06-23 14:35

Курс валют на сегодня: в Украине доллар и евро начали укрепляться

2023-04-19 14:31

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время - НБУ раскрыл данные

2022-09-20 10:25

В Украине кардинально изменили правила покупки/продажи валюты в обменниках

2022-08-12 11:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Впервые с лета 2022 года украинцы продали валюты заметно больше, чем купили

2023-07-07 18:28

Какую единовременную денежную помощь можно получить в случае подписания контракта с ВСУ

2023-07-07 17:32

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры

2023-07-07 13:30

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

2023-07-07 12:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Впервые с лета 2022 года украинцы продали валюты заметно больше, чем купили 2023-07-07 18:28
Какую единовременную денежную помощь можно получить в случае подписания контракта с ВСУ 2023-07-07 17:32
Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры 2023-07-07 13:30
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний 2023-07-07 12:29