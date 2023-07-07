ВОЙНА В Украине Впервые с лета 2022 года украинцы продали валюты заметно больше, чем купили

2023-07-07 18:28

Население Украины в июне продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,675 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,657 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 17,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Таким образом, в июне изменился тренд на наличном валютном рынке - украинцы впервые с июля 2022 года продали валюты больше, чем купили. Это может быть косвенным признаком значительного падения доходов граждан, которые таким образом за счет валютных накоплений перекрывают дыры в своих семейных бюджетах.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 8,457 млрд долларов и купили на 10,347 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,890 млрд долларов.

Напомним, за прошлую неделю НБУ продал почти 533 млн долларов и купил 12,62 млн долларов. В общей сложности за июнь было продано 1,798 млрд долларов.