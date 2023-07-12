ВОЙНА В Украине Тесты по английскому языку станут обязательными в школах Украины – законопроект

2023-07-12 09:35

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект, которым предлагается обязать учащихся сдавать государственную итоговую аттестацию по английскому в рамках ВНО или мультипредметного теста и, в отдельных случаях, после 4 и 9 классов

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 о применении английского языка в Украине , которым предусматривается, в частности, законодательное стимулирование показа фильмов на английском языке в кинотеатрах и обязательное составление английского в рамках Внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 закона «О полном среднем образовании» и установить, что каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку : в школах программа которых предусматривает изучение английского языка как первого иностранного за каждый уровень общего среднего образования.

Такие ученики должны пройти государственную итоговую аттестацию по английскому не только в рамках ВНО\национального мультипредметного теста, но и после 4 класса, после девятого класса