ВОЙНА В Украине Як допоможуть Україні на фронті передані союзниками надсучасні далекобійні ракети SCALP

2023-07-14 17:32

Далекобійні ракети SCALP, які передає Франція, допоможуть Україні на фронті. SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО.

SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

Головними цілями ракет SCALP стануть найбільш важливі об'єкти противника: командні пункти, авіабази, склади палива чи боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі. Цілі для знищення визначатимуть, зважаючи на доцільність з огляду на вартість самої ракети.

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