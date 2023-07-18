ВОЙНА В Украине На смену аномальной жаре в ближайшие дни придут дожди с грозами

2023-07-18 10:26

Дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни по всей Украине, кроме юго-востока. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем в западных и северных областях 23-28°, на остальных территориях 29-34°.

В Киеве 18 июля ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 26-28°.

В среду, 19 июля, ночью в юго-восточных областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Температура ночью 12-17°, в южной части около 20°; днем 23-28°, на Прикарпатье и юге страны 27-32°.

В Киеве 19 июля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.